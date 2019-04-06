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Galatasaray derbiye moralli gidecek

Ligde Yeni Malatyaspor’u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı.

Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçla birlikte bir maçı eksik olan lider M. Başakşehir ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılılarda derbiye moralli gidecek. Gelecek hafta derbide Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek Galatasaray bu önemli müsabaka öncesinde hata yapmadı.

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