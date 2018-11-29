Galatasaray, divan başkanları yemeğine katılmayacak

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün davetiyle bugün Vodafone Park'ta Galatasaray Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecekti. Sarı-kırmızılıların Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu davete katılmayacaklarını söyledi.

Hamamcıoğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

"3 büyük kulüp divan başkanları olarak çok önceden kararlaştırdığımız şekilde, bu defa BJK Divan Başkanı Sn. Tevfik Yamantürk Beyefendi'nin davetlisi olarak bugün bir araya gelerek ortak konularımızı değerlendirmeye devam edecektik. Ancak, futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında, tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayınca kadar, Sn. Yamantürk'ün bu nazik davetine Galatasaray Spor Kulübü Divan kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."