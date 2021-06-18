Galatasaray divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nde divan kurulu başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Galatasaray, divan kurulu başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu başkanlık seçiminde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışıyor. Seçim divan başkanlığını en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu yaptı.

Seçim için oylama saat 10.00 itibariyle başladı ve 15.00'te sona erecek. Divan üyeleri, başkan adaylarından Aykutalp Derkan için sarı, Niyazi Yelkencioğlu için de kırmızı renk pusulasına oy verdi.

Toplam 2 bin 555 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 4 sandık kullanıldı.