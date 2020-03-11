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Galatasaray divanında protesto

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak’ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti. Cengiz, Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin ardından salona döndü.


Galatasaray Lisesi'nde yapılan mart ayı divan toplantısında ilginç bir olay yaşadı. Divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kürsüye gelerek yaptığı, "Değerli başkanımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu" açıklaması sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, salondan çıktı. Cengiz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de salonu terk etti.


Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin arından Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salona döndü.

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