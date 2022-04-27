İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, Efe Güven ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 2018 yılından bu yana kadın basketbol takımı başantrenörlüğünü yapan Efe Güven ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

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