Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyurdu.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılıların konu ile ilgili KAP'ta yaptığı duyuru şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti"