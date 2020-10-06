Galatasaray erkek ve kadın voleybol takımına yeni sponsor

Galatasaray ile HDI Sigorta arasında yapılan Galatasaray Erkek ve Kadın Voleybol Takımı isim sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yapıldı. Toplantıya Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

HDI Sigorta ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirten Yusuf Günay, "Bu sene kapsamını genişleterek 2020-2021 sezonunda da erkek ve kadın voleybol takımlarımızın adını Galatasaray HDI Sigorta olarak kararlaştırdık. Pandemi döneminin verdiği olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda bu sponsorluğun kulübümüz için son derece önemli olduğu görülecektir. Umuyorum ki geçen sene yarı finale kaldığımız ve ardından pandemiden dolayı iptal edilen Avrupa Kupası'nı ve lig kupalarını bu sene müzemize getirme imkanımız olur" şeklinde konuştu.

Dorukhan Acar da sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk Erkek Milli Takımımızın iskeletinin tamamı Galatasaray'da. Kız takımımızda da 6 tane genç milli oyuncumuzu A takımımıza yerleştirdik. Geçen sene bıraktığımızdan yerden devam edeceğiz. Bu yolda çok değerli ekonomik destek veren HDI Sigorta'ya teşekkür ederim" dedi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da korona virüs salgınının bir an önce son bulmasını dileyerek, "En yakın dönemde sağlıklı ve seyircili spor müsabakaları görmek istiyoruz. Galatasaray ile olan sponsorluk yolculuğumuzun 11. senesi. Türkiye spor kulübü ile bir sigorta şirketinin bu kadar birlikteliğini görmedim. Biz iddialıyız. İnşallah bu daha da uzun sürecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı.