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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Kupaya ise İtalyan temsilcisi Trentino İtas ulaştı.


Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.


Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Helio Ormonde, Benone Visan


Galatasaray: Selçuk, Oleg, Oliver, William, Yasin, Emin, Roland, Doğukan, Muzaffer, Melih, Can


Trentino İtas: Joseph, Maarten, Gabriele, Luca, Simone, Jenia, Davide, Uros, Lorenzo, Nicola, Oreste


Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15


Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11)

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