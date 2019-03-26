CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas'a 3-2'lik setlerle mağlup olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Kupaya ise İtalyan temsilcisi Trentino İtas ulaştı.

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.

Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Helio Ormonde, Benone Visan

Galatasaray: Selçuk, Oleg, Oliver, William, Yasin, Emin, Roland, Doğukan, Muzaffer, Melih, Can

Trentino İtas: Joseph, Maarten, Gabriele, Luca, Simone, Jenia, Davide, Uros, Lorenzo, Nicola, Oreste

Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15

Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11)