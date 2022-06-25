Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Umut Çakır'a emanet

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Nedim Özbey ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Umut Çakır getirildi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Başantrenör Umut Çakır ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2015 yılından bu yana takımımızın yardımcı antrenörlük görevini başarıyla sürdüren, 17768 sicil numaralı Kulüp üyemiz Umut Çakır getirildi. 1978 yılında Bursa'da doğan Umut Çakır, voleybola 1989 yılında Sönmez Filament altyapısında başladı. Çakır, sarı kırmızılı camianın içine ilk olarak 1994 yılında girdi. 1994-1996 yılları arasında Galatasaray altyapısında oynanan Çakır, 1994-1995 Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu ve 1995-1996 Gençler Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Bir sezon Bursaspor'a kiralık olarak giden Umut Çakır, 1997-2002 yılları arasında kulübümüzde forma giymeye devam etti. Aktif voleybol yaşantısını sonlandırdıktan sonra antrenörlük kariyerine 2012 yılında kulübümüzün altyapısında başlayan Çakır, 2016 yılına kadar sırasıyla Küçük, Yıldız ve Genç Takım antrenörlüğü yaparak birçok başarıya imza attı. 2015 yılında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirilen Umut Çakır, 7 yıldır başarıyla sürdürdüğü görevinin ardından 2022-2023 sezonu itibariyle takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecek. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.