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Galatasaray evinde 3 maçtır kazanıyor

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig’de evindeki son 3 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig'de evindeki son 3 karşılaşmayı da kazandı.


Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 20'ye çıkardı. Aslan, Gaziantep ekibi karşısında aldığı galibiyetle sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olan Cimbom, daha sonra oynadığı Göztepe, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarından galip ayrıldı.


Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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