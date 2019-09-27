Galatasaray evinde 38 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 38 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de bu seriyi bozmak istemiyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan 5 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 10 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 8 puan ve averajla yedinci sırada yer alıyor.

Aslan'ın 38 maçtır evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Fatih Terim cezalı

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını Tahkim Kurulu, daha sonra 3 maça indirmişti. Cezasının ikisini Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında çeken Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında olamayacak. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları devam ediyor. Takımı Yardımcı Antrenör Levent Şahin yönetecek.

Belhanda maske ile oynayabilecek

Ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada çenesi kırıldığı için ameliyat edilen Younes Belhanda, derbide görev verilmesi halinde özel bir maske ile sahada olabilecek. Belhanda da derbide sahada olmak istiyor. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayan Sofiane Feghouli de Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

En golcü Ryan Babel

Galatasaray, bu sezon ligde geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Söz konusu gollerin 5'ini yabancı futbolcular kaydetti. Ryan Babel, 2 kez gol sevinci yaşarken, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Jean Michael Seri ve Adem Büyük de 1 gol kaydetti.

Ömer Bayram sınırda

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Ömer, cezalı olması halinde 7. haftada deplasmandaki Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.

Derbi Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alacak. VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da ise Volkan Bayarslan ile Mustafa Emre Eyisoy olacak.