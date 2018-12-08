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Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda üst üste 4 maçta da kazanamadı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda üst üste 4 maçta da kazanamadı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü. Aslan, ligde iç sahada Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor maçlarından ardından Rize karşısında galibiyet alamadı.


Galatasaray, Konya, Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında ayrıca öne geçip puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 beraberlik almıştı.

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