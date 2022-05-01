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Galatasaray evinde 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig’de evinde 5 maç sonra kaybetti.

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evinde 5 maç sonra kaybetti.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla aslan evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u da yenmişti.


Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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