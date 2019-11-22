Galatasaray evindeki 41 maçlık seri bitti

Galatasaray, Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 41 maç sonra yenildi.
Galatasaray, Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maç sonra yenildi.
Galatasaray, ligde evinde yenilmezliğini Başakşehir karşısında sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmamıştı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kalmıştı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray'da ayrıca hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu.