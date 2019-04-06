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Galatasaray evindeki seriyi 33'e çıkardı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 5 beraberlik aldı.


Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 33'e çıkardı. Cimbom geride kalan 33 müsabakada 28 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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