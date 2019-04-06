Galatasaray evindeki seriyi 33'e çıkardı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 33'e çıkardı. Cimbom geride kalan 33 müsabakada 28 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.