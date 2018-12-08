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Galatasaray evindeki yenilmemezliğini 27 maça çıkardı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmemezlik serisini 27’ye çıkardı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 27'ye çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray sahadan 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki 27. maçında da rakiplerine 3 puan vermemiş oldu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında aldı. Bu müsabakanın ardından oynanan 27 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 22 kez galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.

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