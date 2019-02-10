Galatasaray evindeki yenilmemezliğini 30'a çıkardı

Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmemezlik serisini 30’a çıkardı.
Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 30'a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu..