Galatasaray evindeki yenilmemezliğini 31'e çıkardı

Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom son olarak Akhisarspor'u da yenerek seriyi 31 maça çıkardı. Aslan söz konusu maçlarda 26 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.