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Galatasaray evindeki yenilmezliğini 37'e çıkardı

Galatasaray, Konyaspor beraberliği ile sahasındaki yenilmezliğini 37 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 31 galibiyet, 6 beraberlik aldı.


Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor beraberliği ile birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 37 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 31 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.


Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

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