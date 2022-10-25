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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, kuvvet çalışması ve topla ısınmayla başladı. Antrenman, hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dört grup halinde dar alanda çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.

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