Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümündeki taktik çalışma öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim, antrenman sahasında oyuncularla bir taktik analiz toplantısı yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.