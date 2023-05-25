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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maç programı belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü oynanacak.


Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maç programı açıklandı. Buna göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Diğer karşılaşmalar ise 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.


Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:



3 Haziran Cumartesi


16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük


19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü


19.00 Ümraniyespor - Giresunspor


19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir


19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor


19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş



4 Haziran Pazar


19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

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