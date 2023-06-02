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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Yarın


16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol


19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan


19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın


19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar


19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük


19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



4 Haziran Pazar


19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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