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Galatasaray, Fenerbahçe ile ilk oynadıkları derbiyi paylaştı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 111 yıl önce bugün ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilk kez karşılaştıkları maçı hatırlattı.

Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda oynanan o müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.


Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçı hatırlattı. Yapılan paylaşımda, "111 yıl önce bugün, Fenerbahçe ile ilk kez Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda karşı karşıya geldik" ifadeleri kullanılırken, derbiyi sarı-kırmızılıların Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandıkları belirtildi.

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