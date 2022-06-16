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Galatasaray, Fernando Muslera'nın doğum gününü kutladı

Galatasaray, takım kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Galatasaray, takım kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.


Sarı-kırmızılıların Muslera için yaptığı paylaşımda, "Takımımızla en çok resmi maça çıkan yabancı oyuncu unvanına sahip ve 14 kupayla en çok kupa kazanan yabancı oyuncu da olan Kaptanımız Fernando Muslera'nın doğum gününü kutluyoruz" denildi.

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