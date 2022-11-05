Galatasaray futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip, Beşiktaş derbisi sonrasında taraftarların yanına giderek galibiyeti beraber kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında toplanan futbolcular ve teknik ekip bir konuşma yaptı. Daha sonra iki kale arkasına da giderek derbi galibiyetini tezahüratlar kutladılar.

Derbide 2 gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, tribünden Galatasaray bayrağı aldı ve onlara kutlamalara eşlik etti.