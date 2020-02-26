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Galatasaray futboldan sonra basketbolda da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenememe serisini bitirdi

Galatasaray Basketbol Takımı, Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ederek 9 yıl sonra rakibini evinde yendi.

Galatasaray Basketbol Takımı, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek 9 yıl sonra rakibini evinde yendi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz pazar günü de futbolda sarı-lacivertlileri deplasmanda 20 yıl sonra mağlup etmişti.


ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 80-75'lik skorla yenerek, rakibine karşı deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak sarı-lacivertlileri 4 Haziran 2011'de 72-71'lik skorla devirmişti. Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe oynanan 17 karşılaşmadan da parkeden galip ayrılan taraf olmuştu. Bunlardan sadece 1'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanırken, diğer 16 maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı.


Galatasaray, geçtiğimiz günlerde de futbolda Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

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