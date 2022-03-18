Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman olumsuz hava koşulları nedeniyle salonda iki grup halinde gerçekleştirdi. Dün Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de başlayanlar sağlık ekibi ve fizyoterapistler gözetiminde yenilenme egzersizleri yaptı. Barcelona karşısında ilk 11'de olmayanlarla kadroda bulunmayanlar güç, kuvvet ve interval dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Galatasaray, 19 Mart Cumartesi sabahı yapacağı idmanın ardından Gaziantep FK karşılaşması için yarın 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.