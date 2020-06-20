Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 28.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başlandı.
Daha sonra gruplar halinde pas çalışması oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.