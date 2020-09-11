Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.