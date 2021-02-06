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Galatasaray: "Geldik! Gördük! Yendik!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından ’Veni Vidi Vici’ (Geldik, gördük, yendik) paylaşımı yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından 'Veni Vidi Vici' (Geldik, gördük, yendik) paylaşımı yaptı.


Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı.


Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.

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