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Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 18.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanın ardından Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın doğum günü kutlandı.


Galatasaray, Gençlerbirliği ile yarın saat 19.00'da T.T. Stadyumu'nda karşılaşacak.

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