Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, antrenmanı ziyaret etti. Yarışlara Galatasaray marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, Okan Buruk ve futbolcularla tanışarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca antrenmanın öncesinde, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.