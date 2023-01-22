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Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 21.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını ara vermeden başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman birebir savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.


Galatasaray, bir günlük iznin ardından 24 Ocak Salı günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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