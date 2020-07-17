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Galatasaray, Göztepe hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, yarın sahasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.


Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması yaptı.


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan Galatasaray-Göztepe maçını, Koray Gençerler yönetecek.

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