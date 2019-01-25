İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.


Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:



"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.