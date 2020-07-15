İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 33.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.