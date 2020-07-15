Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.