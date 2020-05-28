Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına genel kuvvet çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci idmanına koordinatif ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik taktik oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.