İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.


Sabah kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanı topla ısınmanın ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma-hücum çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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