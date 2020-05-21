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Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla yeniden başladı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla yeniden başladı.


Sarı-kırmızılı kulüp, lig hazırlıklarını sürdürüyor. Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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