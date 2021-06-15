Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana sabah sağlık kontrolünden geçen oyuncuların da katılımıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon çalışması yapıldı. Devam eden bölümde topla adaptasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürecek.