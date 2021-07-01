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Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda par çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda üçe üç, dörde dört ve altıya altı çift kale oyun oynandı. Antrenmanın son kısmında dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.


Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.


Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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