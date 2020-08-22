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Galatasaray günü tek idmanla geçti

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden Galatasaray günü tek antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray günü tek antrenmanla geçirdi.


Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, bugün tek antrenman yaptı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın son bölümünde futbolcular yenileme koşusu ve soğuma idmanı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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