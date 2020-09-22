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Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına start verdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Sezonu 3.

Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Başakşehir FK maçında tam süre alan oyuncuların ile diğer oyuncuların ayrıldığı bölümde ise pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandığı açıklandı.


Galatasaray, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.


Teknik Direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

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