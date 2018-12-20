Galatasaray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile DG Sivasspor arasında oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Meler'in yönettiği 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Demir Grup Sivasspor mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Serkan Tokat görev alacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Galatasaray'ın daha önce 8 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 7 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı. Bu müsabakalarda Galatasaraylı futbolcular 19 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

32 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Alanyaspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.