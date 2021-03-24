Galatasaray, Hatayaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes antrenmanda yer almadı.

Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam milli takım kampına katılacak olan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığını atlatan Emre Taşdemir, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.