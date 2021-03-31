Galatasaray, Hatayaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mısır Milli Takımı kampından dönen Mustafa Muhammed antrenmanda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında ve milli takım dönüşünde yapılan Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programına devam edildi.

Milli takımlarından henüz dönemeyen Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı. Mısır Milli Takımı kampından dönerek İstanbul'a gelen Mustafa Muhammed ise antrenmana katıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun da tedavisine devam edildi.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Hatayaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.