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Galatasaray - Hatayspor maçını 43 bin 52 taraftar izledi

Galatasaray-Hatayspor maçını Nef Stadyumu’nda 43 bin 52 taraftar takip etti.

Galatasaray-Hatayspor maçını Nef Stadyumu'nda 43 bin 52 taraftar takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 43 bin 52 taraftar takip etti.


Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

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