Galatasaray hazırlık maçında Farul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktörlüğünü Gheorhge Hagi'nin yaptığı Romanya'nın Farul Constanta ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Galatasaray, Romanya'nın Farul Constanta takımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Farul Constanta 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fatih Öztürk, Sacha Boey, Ömer Bayram, Marcao, Işık Kaan, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11 ile başladı.

Galatasaray'ın tek golü 30. dakikada Rumen ekibinde Bradley de Nooijer'in kendi kalesine attığı golle geldi. Rumen takımının ise gollerini ise 84. dakikada Jefte Betancor, 87. dakikada Ely Fernandes ve 90+2. dakikada penaltıda Ganea kaydetti.

Maçın ardından basın mensupları, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.