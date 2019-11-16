Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor ve Adem Büyük'ün golleri ile 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Jimmy Durmaz (dk. 1), Selçuk İnan (dk. 46), Emre Mor (dk. 56) ve Adem Büyük (dk. 84) ile bulduğu gollerin ardından 4-0 galip ayrıldı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular maçta yer almadı.

Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda ise günü tedaviyle geçirdi.

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, salı gününe dek kulübün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.